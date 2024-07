Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.59 Prozent stärker bei 20’331.49 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.074 Prozent stärker bei 20’226.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 20’211.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’217.99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’526.08 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.306 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’465.18 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 18’003.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’307.23 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 22.89 Prozent nach oben. Bei 20’690.97 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 25.00 Prozent auf 4.25 USD), Enphase Energy (+ 6.86 Prozent auf 119.34 USD), Arm (+ 4.61 Prozent auf 181.18 USD), ON Semiconductor (+ 3.54 Prozent auf 76.87 USD) und MercadoLibre (+ 3.08 Prozent auf 1’761.22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Align Technology (-5.33 Prozent auf 242.65 USD), Biogen (-2.85 Prozent auf 230.06 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.70 Prozent auf 498.87 USD), JDcom (-1.68 Prozent auf 28.15 USD) und Illumina (-1.62 Prozent auf 116.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 49’706’980 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.288 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 3.98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 12.67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch