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Index-Bewegung 12.08.2026 16:02:55

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 16:00 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.88 Prozent auf 29’786.04 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1.18 Prozent auf 29’875.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’525.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’750.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’881.50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.258 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’825.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’064.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’839.20 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18.17 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit CoreWeave (+ 19.88 Prozent auf 108.28 USD), Nebius (+ 17.83 Prozent auf 227.68 USD), Seagate Technology (+ 6.78) Prozent auf 876.12 USD), Micron Technology (+ 5.38 Prozent auf 915.24 USD) und Sandisk (+ 5.18 Prozent auf 1’336.86 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Workday (-3.24 Prozent auf 175.39 USD), MercadoLibre (-3.24 Prozent auf 1’877.18 USD), Thomson Reuters (-2.91 Prozent auf 101.79 USD), Take Two (-2.73 Prozent auf 243.66 USD) und Palantir (-2.31 Prozent auf 170.90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 7’999’816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.564 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.31 zu Buche schlagen. Mit 6.51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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