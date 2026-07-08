Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Am Mittwoch legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.27 Prozent auf 29’252.56 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.489 Prozent leichter bei 29’030.33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’173.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’280.58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28’814.57 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1.09 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’414.26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24’903.17 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 22’702.25 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.05 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 10.91 Prozent auf 216.48 USD), CoreWeave (+ 7.75 Prozent auf 90.00 USD), Sandisk (+ 6.77 Prozent auf 1’727.18 USD), Baker Hughes (+ 5.71 Prozent auf 57.58 USD) und Broadcom (+ 4.83 Prozent auf 388.69 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-6.35 Prozent auf 599.80 USD), Palo Alto Networks (-4.88 Prozent auf 320.59 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4.56 Prozent auf 498.43 USD), Booking (-4.21 Prozent auf 174.29 USD) und Workday (-4.02 Prozent auf 137.88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’712’882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.143 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch