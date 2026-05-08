Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.35 Prozent höher bei 29’234.99 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.715 Prozent auf 28’768.12 Punkte an der Kurstafel, nach 28’563.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28’751.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’234.99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 5.42 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’903.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’075.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20’063.57 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15.98 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 29’234.99 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 15.49 Prozent auf 746.81 USD), Intel (+ 13.96 Prozent auf 124.92 USD), Monster Beverage (+ 13.58) Prozent auf 86.29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.44 Prozent auf 455.19 USD) und QUALCOMM (+ 8.17 Prozent auf 219.09 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil MercadoLibre (-12.70 Prozent auf 1’632.52 USD), CoStar Group (-6.32 Prozent auf 32.77 USD), AppLovin (-6.08 Prozent auf 468.55 USD), Axon Enterprise (-5.47 Prozent auf 403.54 USD) und Charter A (-3.36 Prozent auf 154.86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 55’187’997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.300 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.41 zu Buche schlagen. Mit 6.79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch