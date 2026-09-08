NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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08.09.2026 18:00:31
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge
Der NASDAQ 100 im Performance-Check.
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.17 Prozent stärker bei 29’594.10 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.342 Prozent höher bei 29’645.18 Punkten, nach 29’544.16 Punkten am Vortag.
Bei 29’400.70 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29’655.73 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’722.30 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 29’414.26 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 23’762.30 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.41 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CoreWeave (+ 15.54 Prozent auf 103.25 USD), Lumentum (+ 12.06 Prozent auf 987.52 USD), Nebius (+ 10.64 Prozent auf 250.47 USD), Intel (+ 9.22 Prozent auf 104.63 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.72 Prozent auf 509.66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-9.66 Prozent auf 395.01 USD), Shopify A (-6.98 Prozent auf 134.96 USD), Booking (-5.78 Prozent auf 182.13 USD), Intuit (-5.45 Prozent auf 314.58 USD) und Workday (-5.35 Prozent auf 185.32 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 12’245’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.776 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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