NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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02.09.2026 22:33:58
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende
Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.
Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.23 Prozent im Plus bei 29’143.33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.211 Prozent schwächer bei 29’016.00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’077.22 Punkten am Vortag.
Bei 29’165.62 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28’971.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0.888 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 28’274.20 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 30’660.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’231.11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15.62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8.65 Prozent auf 267.40 USD), Constellation Energy (+ 3.47 Prozent auf 290.04 USD), NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 224.41 USD), T-Mobile US (+ 2.82 Prozent auf 187.30 USD) und NXP Semiconductors (+ 2.74 Prozent auf 228.50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palo Alto Networks (-9.28 Prozent auf 328.48 USD), Datadog A (-6.53 Prozent auf 209.23 USD), Palantir (-5.81 Prozent auf 169.46 USD), CrowdStrike (-5.42 Prozent auf 203.42 USD) und Fortinet (-4.52 Prozent auf 154.54 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’915’920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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