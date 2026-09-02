Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’390 1.4%  Bitcoin 62’877 -0.1%  Dollar 0.8127 0.1%  Öl 95.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Dell-Aktie legt deutlich zu: Rekordumsatz und höhere Prognose dank KI-Server-Boom
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’143.33
Pkt
66.11
Pkt
0.23 %
22:55:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NASDAQ 100 im Blick 02.09.2026 22:33:58

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.23 Prozent im Plus bei 29’143.33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.211 Prozent schwächer bei 29’016.00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’077.22 Punkten am Vortag.

Bei 29’165.62 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28’971.90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0.888 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 28’274.20 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 30’660.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’231.11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15.62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 8.65 Prozent auf 267.40 USD), Constellation Energy (+ 3.47 Prozent auf 290.04 USD), NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 224.41 USD), T-Mobile US (+ 2.82 Prozent auf 187.30 USD) und NXP Semiconductors (+ 2.74 Prozent auf 228.50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palo Alto Networks (-9.28 Prozent auf 328.48 USD), Datadog A (-6.53 Prozent auf 209.23 USD), Palantir (-5.81 Prozent auf 169.46 USD), CrowdStrike (-5.42 Prozent auf 203.42 USD) und Fortinet (-4.52 Prozent auf 154.54 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’915’920 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 SNQBQU
Short 15’227.22 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’143.33 0.23%