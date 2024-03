Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.44 Prozent stärker bei 18’320.38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.09 Prozent höher bei 18’438.24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’240.11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18’317.10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’464.70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1.64 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.02.2024, den Stand von 17’478.91 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 16’757.41 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Wert von 12’741.44 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.74 Prozent zu. Bei 18’464.70 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 14.13 Prozent auf 109.85 USD), Broadcom (+ 5.64 Prozent auf 1’348.00 USD), Lam Research (+ 3.53 Prozent auf 982.57 USD), Illumina (+ 3.20 Prozent auf 137.45 USD) und Applied Materials (+ 2.80 Prozent auf 210.80 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-7.47 Prozent auf 122.30 USD), Apple (-4.09 Prozent auf 171.37 USD), JDcom (-3.87 Prozent auf 27.05 USD), Cognizant (-3.42 Prozent auf 72.58 USD) und Align Technology (-2.39 Prozent auf 321.27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’955’192 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2.865 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.49 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch