Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3.32 Prozent auf 29’733.16 Punkte an. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1.16 Prozent auf 29’109.26 Punkte an der Kurstafel, nach 28’776.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29’831.40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29’109.26 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 29’329.21 Punkte auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 27’651.82 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 23’188.61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17.96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 29.45 Prozent auf 162.66 USD), Arm (+ 17.36 Prozent auf 280.56 USD), Marvell Technology (+ 12.81 Prozent auf 218.59 USD), Astera Labs (+ 12.65 Prozent auf 361.67 USD) und Sandisk (+ 10.84 Prozent auf 1’427.62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Diamondback Energy (-3.46 Prozent auf 191.87 USD), Constellation Energy (-2.36 Prozent auf 267.25 USD), Amazon (-2.32 Prozent auf 277.42 USD), Take Two (-2.01 Prozent auf 240.22 USD) und Coca-Cola European Partners (-1.90 Prozent auf 106.13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 40’895’142 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.00 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch