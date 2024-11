Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

Am Dienstag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.71 Prozent auf 20’684.59 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.504 Prozent schwächer bei 20’435.68 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’539.19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 20’423.30 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’696.47 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20’324.04 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2024, einen Stand von 19’766.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 15’837.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 25.03 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 21’182.02 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 31.24 Prozent auf 28.27 USD), Datadog A (+ 5.91 Prozent auf 133.41 USD), NVIDIA (+ 4.89 Prozent auf 147.01 USD), Atlassian A (+ 3.79 Prozent auf 247.73 USD) und Arm (+ 3.42 Prozent auf 133.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-5.62 Prozent auf 37.29 USD), Intuit (-5.10 Prozent auf 644.17 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4.07 Prozent auf 448.01 USD), Align Technology (-3.18 Prozent auf 222.58 USD) und Intel (-2.58 Prozent auf 24.20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 52’423’340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.290 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Super Micro Computer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.15 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch