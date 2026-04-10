NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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10.04.2026 16:01:25
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung im Plus
Das macht der NASDAQ 100 morgens.
Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.33 Prozent stärker bei 25’164.89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.331 Prozent stärker bei 25’165.06 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’082.09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’202.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’128.68 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4.23 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 24’956.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25’766.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’343.57 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0.164 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 5.08 Prozent auf 126.02 USD), Broadcom (+ 4.77 Prozent auf 371.85 USD), Arm (+ 4.74 Prozent auf 156.90 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.33 Prozent auf 246.88 USD) und Constellation Energy (+ 2.87 Prozent auf 288.29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Palo Alto Networks (-5.67 Prozent auf 157.53 USD), Datadog A (-5.29 Prozent auf 103.22 USD), Zoom Communications (-4.42 Prozent auf 80.32 USD), Palantir (-3.85 Prozent auf 125.46 USD) und CrowdStrike (-3.58 Prozent auf 380.56 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 4’222’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.787 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.89 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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