Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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25.09.2026 20:03:25
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen
Aktuell zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.
Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.50 Prozent stärker bei 30’631.00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.127 Prozent auf 30’517.46 Punkte an der Kurstafel, nach 30’478.86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’667.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’413.58 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’209.23 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 29’440.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’397.31 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 5.68 Prozent auf 271.52 USD), QUALCOMM (+ 5.37 Prozent auf 204.69 USD), PayPal (+ 5.13 Prozent auf 48.23 EUR), Microchip Technology (+ 4.89 Prozent auf 78.34 USD) und Booking (+ 3.75 Prozent auf 163.32 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3.65 Prozent auf 749.24 USD), Palo Alto Networks (-3.06 Prozent auf 378.00 USD), CoreWeave (-2.94 Prozent auf 87.48 USD), Intel (-2.34 Prozent auf 124.41 USD) und Fortinet (-2.26 Prozent auf 174.63 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’104’538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.774 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.38 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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