Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.71 Prozent auf 20’250.02 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.051 Prozent auf 20’097.56 Punkte an der Kurstafel, nach 20’107.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20’251.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’047.86 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.48 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 18’660.78 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Wert von 20’453.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’047.15 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 22.40 Prozent zu Buche. Bei 20’690.97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 5.62 Prozent auf 47.90 USD), Atlassian A (+ 5.37 Prozent auf 177.04 USD), Zscaler (+ 3.35 Prozent auf 182.85 USD), Copart (+ 2.81 Prozent auf 55.97 USD) und Arm (+ 2.74 Prozent auf 147.53 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-5.66 Prozent auf 263.57 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.00 Prozent auf 141.97 USD), Alphabet A (ex Google) (-1.73 Prozent auf 161.54 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.70 Prozent auf 162.88 USD) und Micron Technology (-1.03 Prozent auf 101.48 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’944’532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.074 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die JDcom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent an der Spitze im Index.

