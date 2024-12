Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.45 Prozent auf 22’096.66 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.510 Prozent fester bei 21’891.36 Punkten in den Montagshandel, nach 21’780.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 22’133.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’879.74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’394.13 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.09.2024, den Stand von 19’423.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16’623.45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 33.56 Prozent. Bei 22’133.22 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’249.19 Punkte.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 11.21 Prozent auf 250.00 USD), Tesla (+ 6.14 Prozent auf 463.02 USD), Lucid (+ 5.81 Prozent auf 2.73 USD), Micron Technology (+ 5.62 Prozent auf 108.26 USD) und CrowdStrike (+ 5.48 Prozent auf 388.20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palo Alto Networks (-48.49 Prozent auf 202.50 USD), Super Micro Computer (-8.26 Prozent auf 33.44 USD), Arm (-4.55 Prozent auf 145.00 USD), Starbucks (-4.41 Prozent auf 93.12 USD) und Warner Bros Discovery (-3.89 Prozent auf 11.60 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52’066’853 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.570 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat mit 8.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch