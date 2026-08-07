Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester

Um 15:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.12 Prozent höher bei 53’947.98 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25.250 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.01 Prozent fester bei 54’426.85 Punkten in den Handel, nach 53’885.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 54’048.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53’807.94 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2.25 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’925.15 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Wert von 49’596.97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43’968.64 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.50 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2.44 Prozent auf 191.32 USD), NVIDIA (+ 1.57 Prozent auf 222.43 USD), Amazon (+ 1.51 Prozent auf 276.37 USD), Cisco (+ 1.27 Prozent auf 122.42 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.27 Prozent auf 368.04 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1.58 Prozent auf 186.24 USD), Procter Gamble (-1.42 Prozent auf 144.88 USD), Visa (-1.21 Prozent auf 366.00 USD), Walmart (-0.85 Prozent auf 111.12 USD) und Travelers (-0.74 Prozent auf 383.16 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’575’352 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch