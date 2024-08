Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Plus in Höhe von 0.58 Prozent auf 40’896.53 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.699 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.322 Prozent tiefer bei 40’528.86 Punkten in den Handel, nach 40’659.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 40’907.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40’670.83 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 40’287.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’003.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’500.66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8.44 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 3.25 Prozent auf 287.55 USD), Intel (+ 3.11 Prozent auf 21.52 USD), Amgen (+ 2.03 Prozent auf 327.97 USD), Walt Disney (+ 1.70 Prozent auf 90.82 USD) und Travelers (+ 1.10 Prozent auf 218.95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Dow (-0.48 Prozent auf 53.65 USD), Visa (-0.34 Prozent auf 266.47 USD), Chevron (-0.30 Prozent auf 146.83 USD), Coca-Cola (-0.29 Prozent auf 68.98 USD) und Boeing (-0.19 Prozent auf 179.64 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’118’264 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.113 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.60 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch