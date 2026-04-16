Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’173 -0.4%  SPI 18’514 -0.4%  Dow 48’579 0.2%  DAX 24’154 0.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’933 -0.1%  Gold 4’789 -0.1%  Bitcoin 58’981 0.9%  Dollar 0.7834 0.2%  Öl 98.3 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bedrohung durch Quantencomputing: Grayscale hält Governance für das grösste Problem von Bitcoin
CATL-Aktie unter Strom: Starke Bilanz treibt Kurs auf Rekordhoch
Tesla-Aktie schwächelt: Wichtiger AI5-Chip bereit für Fertigung
KI stösst neue Tech-Allianzen an - Aktien von Amazon, Alphabet & Co. im Fokus
Milliarden-Spritze für CoreWeave: Jane Street-Deal und Bond-Aufstockung treiben KI-Ausbau - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Marktbericht 16.04.2026 22:33:37

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Der Dow Jones gewann zum Handelsende an Wert.

Johnson & Johnson
186.28 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.24 Prozent stärker bei 48’578.72 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.722 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48’549.14 Zählern und damit 0.176 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48’463.72 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’337.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’683.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.80 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, stand der Dow Jones bei 46’946.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’359.33 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 39’669.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.406 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3.89 Prozent auf 46.78 USD), Cisco (+ 2.60 Prozent auf 84.50 USD), IBM (+ 2.53 Prozent auf 251.00 USD), Microsoft (+ 2.20 Prozent auf 420.26 USD) und Salesforce (+ 2.04 Prozent auf 181.22 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-2.26 Prozent auf 218.88 USD), Merck (-2.07 Prozent auf 115.46 USD), Johnson Johnson (-1.73 Prozent auf 234.54 USD), Honeywell (-1.21 Prozent auf 229.38 USD) und Apple (-1.14 Prozent auf 263.40 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’487’004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.045 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:25 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
13:30 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
11:00 UBS Logo UBS KeyInvest: M&A – Megadeals als Renditetreiber/ams-OSRAM / ASML – High-Tech "Made in Europe"
09:23 Marktüberblick: Aixtron haussiert nach Zahlen
08:59 SMI-Anleger treten auf die Bremse
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’711.06 19.73 SXEBNU
Short 13’987.49 13.92 SF9BXU
Short 14’514.98 8.93 B58SLU
SMI-Kurs: 13’173.17 16.04.2026 17:31:58
Long 12’629.15 19.58 SK2BZU
Long 12’328.43 13.63 S0EBKU
Long 11’803.89 8.87 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rally bei D-Wave-, IonQ- und Rigetti-Aktie pausiert: D-Wave-CEO zeigt sich selbstbewusst - NVIDIA-Impulse wirken nach
Quantencomputing vor dem Durchbruch? Warum NVIDIA die Aktien von D-Wave, Rigetti & Co. beflügelt
Finzanzmärkte vor dem Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und favorisiert Bitcoin
UBS-Aktie fester: Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI schlussendlich in Rot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- DAX schliesst stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Donnerstagabend kräftig
Hims & Hers-Aktie hebt ab: Einstieg in den US-Peptid-Markt - auch Novo Nordisk im Fokus

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 48’578.72 0.24%