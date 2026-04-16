Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.24 Prozent stärker bei 48’578.72 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.722 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48’549.14 Zählern und damit 0.176 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48’463.72 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48’337.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48’683.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.80 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, stand der Dow Jones bei 46’946.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’359.33 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 39’669.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.406 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3.89 Prozent auf 46.78 USD), Cisco (+ 2.60 Prozent auf 84.50 USD), IBM (+ 2.53 Prozent auf 251.00 USD), Microsoft (+ 2.20 Prozent auf 420.26 USD) und Salesforce (+ 2.04 Prozent auf 181.22 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-2.26 Prozent auf 218.88 USD), Merck (-2.07 Prozent auf 115.46 USD), Johnson Johnson (-1.73 Prozent auf 234.54 USD), Honeywell (-1.21 Prozent auf 229.38 USD) und Apple (-1.14 Prozent auf 263.40 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’487’004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.045 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch