Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.49 Prozent höher bei 42’789.82 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 17.487 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.633 Prozent auf 42’848.49 Punkte an der Kurstafel, nach 42’579.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’794.29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42’175.62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2.53 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.02.2025, bei 44’303.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der Dow Jones bei 44’642.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2024, stand der Dow Jones bei 38’791.35 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.938 Prozent zu. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 41’844.89 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 4.17 Prozent auf 259.06 USD), Verizon (+ 3.44 Prozent auf 45.75 USD), McDonalds (+ 3.24 Prozent auf 320.44 USD), Amgen (+ 2.95 Prozent auf 327.20 USD) und Chevron (+ 2.41 Prozent auf 156.64 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Home Depot (-4.16 Prozent auf 342.45 EUR), Boeing (-3.23 Prozent auf 153.31 USD), Walmart (-2.87 Prozent auf 91.92 USD), Salesforce (-1.94 Prozent auf 280.49 USD) und American Express (-1.93 Prozent auf 270.33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’510’014 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.261 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

