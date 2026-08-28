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Dow Jones-Entwicklung 28.08.2026 16:00:53

Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge

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Der Dow Jones bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

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Am Freitag klettert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.21 Prozent auf 53’679.92 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24.481 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.083 Prozent auf 53’613.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’569.44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’611.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53’738.50 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.785 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52’747.32 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der Dow Jones bei 50’668.97 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 45’636.90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.95 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.51 Prozent auf 255.86 USD), McDonalds (+ 1.28 Prozent auf 263.40 USD), Microsoft (+ 1.27 Prozent auf 511.45 USD), Amazon (+ 1.08 Prozent auf 259.04 USD) und Apple (+ 0.85 Prozent auf 317.24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-1.24 Prozent auf 147.69 USD), Cisco (-1.05 Prozent auf 110.98 USD), Honeywell Technologies (-0.88 Prozent auf 218.44 USD), Amgen (-0.69 Prozent auf 433.96 USD) und IBM (-0.59 Prozent auf 237.38 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5’338’638 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.356 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.84 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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