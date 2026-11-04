Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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04.11.2026 22:33:53
Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge
Der Dow Jones machte am Mittwochabend einen Satz nach oben.
Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 3.03 Prozent stärker bei 53’356.12 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.956 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.282 Prozent auf 51’932.63 Punkte an der Kurstafel, nach 51’786.72 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 52’410.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 53’492.40 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 51’176.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der Dow Jones bei 54’085.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’085.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.28 Prozent zu Buche. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 9.55 Prozent auf 193.95 USD), Microsoft (+ 6.68 Prozent auf 555.80 USD), Sherwin-Williams (+ 6.64 Prozent auf 363.50 USD), McDonalds (+ 6.53 Prozent auf 280.22 USD) und Amazon (+ 6.12 Prozent auf 266.03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Caterpillar (-5.23 Prozent auf 591.30 USD), Chevron (-3.69 Prozent auf 216.96 USD), NVIDIA (-3.17 Prozent auf 200.13 USD), Cisco (+ 0.62 Prozent auf 103.61 USD) und Coca-Cola (+ 1.05 Prozent auf 95.80 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’428’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.392 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.79 erwartet. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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