Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1.71 Prozent höher bei 32’971.14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10.159 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.13 Prozent stärker bei 32’782.40 Punkten in den Montagshandel, nach 32’417.59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 32’989.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’537.54 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’507.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35’459.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, stand der Dow Jones bei 32’861.80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0.499 Prozent nach unten. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3.84 Prozent auf 34.73 USD), Goldman Sachs (+ 3.79 Prozent auf 300.90 USD), Nike (+ 3.75 Prozent auf 101.65 USD), Travelers (+ 3.03 Prozent auf 165.55 USD) und McDonalds (+ 2.30 Prozent auf 261.63 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-0.28 Prozent auf 21.08 USD), Cisco (-0.08 Prozent auf 51.52 USD), Merck (+ 0.40 Prozent auf 103.23 USD), IBM (+ 0.49 Prozent auf 143.22 USD) und Johnson Johnson (+ 0.69 Prozent auf 146.61 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’956’897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.491 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch