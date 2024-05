Gute Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.46 Prozent höher bei 38’852.27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13.235 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.087 Prozent stärker bei 38’709.36 Punkten, nach 38’675.68 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’886.47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 38’689.38 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38’904.04 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 06.02.2024, einen Stand von 38’521.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’674.38 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3.02 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2.47 Prozent auf 116.47 USD), IBM (+ 1.75 Prozent auf 168.61 USD), Microsoft (+ 1.69 Prozent auf 413.54 USD), Caterpillar (+ 1.59 Prozent auf 342.10 USD) und Visa (+ 1.56 Prozent auf 272.67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-3.79 Prozent auf 299.48 USD), Apple (-0.91 Prozent auf 181.71 USD), Boeing (-0.80 Prozent auf 178.35 USD), 3M (-0.58 Prozent auf 96.59 USD) und Johnson Johnson (-0.46 Prozent auf 148.58 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 23’355’207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.808 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

