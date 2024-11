Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.69 Prozent auf 44’293.13 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.214 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.501 Prozent auf 43’768.53 Punkte an der Kurstafel, nach 43’988.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’486.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44’057.65 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.10.2024, den Wert von 42’863.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 39’497.54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Stand von 34’283.10 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 44’486.70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 6.14 Prozent auf 341.73 USD), Honeywell (+ 2.62 Prozent auf 225.24 USD), Goldman Sachs (+ 2.22 Prozent auf 602.34 USD), American Express (+ 1.87 Prozent auf 292.97 USD) und Walt Disney (+ 1.86 Prozent auf 100.86 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-2.13 Prozent auf 100.73 USD), Boeing (-1.79 Prozent auf 148.96 USD), NVIDIA (-1.61 Prozent auf 145.26 USD), Apple (-1.20 Prozent auf 224.23 USD) und Microsoft (-1.07 Prozent auf 418.01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’016’692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.388 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch