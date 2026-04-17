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Marktbericht 17.04.2026 22:33:45

Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der Dow Jones beendete den Handelstag im Plus.

Caterpillar
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Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 1.79 Prozent auf 49’447.43 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.989 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.043 Prozent auf 48’557.82 Punkte an der Kurstafel, nach 48’578.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49’717.98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 48’788.81 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 3.62 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 17.03.2026, mit 46’993.26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 49’359.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, notierte der Dow Jones bei 39’142.23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.20 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.66 Prozent auf 345.55 USD), Merck (+ 3.13 Prozent auf 119.07 USD), Home Depot (+ 2.94 Prozent auf 295.50 EUR), Goldman Sachs (+ 2.88 Prozent auf 925.95 USD) und Caterpillar (+ 2.85 Prozent auf 794.65 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2.21 Prozent auf 183.99 USD), Verizon (-0.49 Prozent auf 46.55 USD), Johnson Johnson (-0.15 Prozent auf 234.18 USD), JPMorgan Chase (+ 0.11 Prozent auf 310.29 USD) und Amazon (+ 0.34 Prozent auf 250.56 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 42’190’799 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.103 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.55 erwartet. Mit 6.01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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