Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.23 Prozent stärker bei 37’903.29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.158 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 38’337.40 Zählern und damit 1.38 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (37’815.92 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 37’780.54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38’349.20 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.990 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 01.04.2024, den Wert von 39’566.85 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 01.02.2024, bei 38’519.84 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2023, bei 34’051.70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0.499 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39’889.05 Punkte. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 4.56 Prozent auf 151.18 USD), Amazon (+ 2.29 Prozent auf 179.00 USD), Boeing (+ 2.16 Prozent auf 171.46 USD), 3M (+ 2.00 Prozent auf 98.44 USD) und Microsoft (+ 1.44 Prozent auf 394.94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2.08 Prozent auf 90.34 USD), American Express (-1.10 Prozent auf 231.46 USD), IBM (-1.06 Prozent auf 164.43 USD), Caterpillar (-1.05 Prozent auf 331.07 USD) und Chevron (-1.02 Prozent auf 159.63 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 21’672’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2.807 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.63 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

