Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.40 Prozent höher bei 33’739.30 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10.409 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1.03 Prozent tiefer bei 33’259.84 Punkten, nach 33’604.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33’898.22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33’604.32 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der Dow Jones auf 34’576.59 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Wert von 33’944.40 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 29’202.88 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 1.82 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 2.67 Prozent auf 193.53 USD), Coca-Cola (+ 2.17 Prozent auf 54.03 USD), 3M (+ 1.79 Prozent auf 90.64 USD), American Express (+ 1.42 Prozent auf 150.93 USD) und Home Depot (+ 1.31 Prozent auf 299.22 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-0.85 Prozent auf 103.61 USD), Travelers (-0.63 Prozent auf 162.23 USD), Microsoft (-0.43 Prozent auf 328.39 USD), UnitedHealth (-0.43 Prozent auf 524.24 USD) und Apple (-0.34 Prozent auf 178.39 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11’711’939 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2.628 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

