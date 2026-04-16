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Index im Fokus 16.04.2026 20:03:28

Gute Stimmung in New York: Dow Jones freundlich

Gute Stimmung in New York: Dow Jones freundlich

Am Nachmittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Honeywell
180.04 CHF 0.26%
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Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.11 Prozent fester bei 48’515.68 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.722 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.176 Prozent auf 48’549.14 Punkte an der Kurstafel, nach 48’463.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48’683.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’337.38 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1.67 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der Dow Jones 46’946.41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’359.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’669.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0.275 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3.39 Prozent auf 46.56 USD), IBM (+ 2.47 Prozent auf 250.84 USD), Microsoft (+ 2.10 Prozent auf 419.86 USD), Cisco (+ 1.77 Prozent auf 83.82 USD) und Chevron (+ 1.63 Prozent auf 187.92 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-2.73 Prozent auf 217.81 USD), Merck (-2.33 Prozent auf 115.15 USD), Johnson Johnson (-2.18 Prozent auf 233.47 USD), Apple (-1.04 Prozent auf 263.66 USD) und Honeywell (-0.90 Prozent auf 230.11 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 14’776’109 Aktien gehandelt. Mit 4.045 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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