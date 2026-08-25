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Index im Blick 25.08.2026 18:00:28

Gute Stimmung in New York: Dow Jones auf grünem Terrain

Gute Stimmung in New York: Dow Jones auf grünem Terrain

Mit dem Dow Jones geht es am Dienstag aufwärts.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.22 Prozent stärker bei 53’534.95 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24.406 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.291 Prozent auf 53’261.95 Punkte an der Kurstafel, nach 53’417.16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’386.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53’675.32 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 51’947.25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50’579.70 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 45’282.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10.65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1.89 Prozent auf 153.51 USD), NVIDIA (+ 1.35 Prozent auf 211.30 USD), Goldman Sachs (+ 1.32 Prozent auf 1’050.01 USD), IBM (+ 0.96 Prozent auf 233.25 USD) und Cisco (+ 0.79 Prozent auf 111.10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-2.74 Prozent auf 39.64 USD), Walmart (-1.71 Prozent auf 104.67 USD), Chevron (-1.06 Prozent auf 200.93 USD), Salesforce (-1.04 Prozent auf 206.88 USD) und McDonalds (-0.89 Prozent auf 270.11 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9’944’264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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