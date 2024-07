Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.13 Prozent fester bei 39’219.00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.027 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.043 Prozent auf 39’186.20 Punkte an der Kurstafel, nach 39’169.52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’085.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39’235.67 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’686.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39’170.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der Dow Jones mit 34’407.60 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3.99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 40’077.40 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 1.36 Prozent auf 219.69 USD), Amazon (+ 1.33 Prozent auf 199.83 USD), IBM (+ 0.94 Prozent auf 176.75 USD), JPMorgan Chase (+ 0.93 Prozent auf 207.36 USD) und Visa (+ 0.80 Prozent auf 265.35 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-2.19 Prozent auf 40.83 USD), Nike (-1.11 Prozent auf 75.98 USD), Home Depot (-0.99 Prozent auf 332.85 USD), McDonalds (-0.92 Prozent auf 247.68 USD) und Walt Disney (-0.90 Prozent auf 97.16 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’816’274 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.096 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat mit 9.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

