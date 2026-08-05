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Dow Jones-Marktbericht 05.08.2026 18:00:33

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen

Der Dow Jones gewinnt am Mittwochmittag an Wert.

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Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.79 Prozent auf 54’511.26 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.970 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53’641.21 Zählern und damit 0.822 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (54’085.88 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 54’266.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54’744.33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3.32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’298.25 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 44’111.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.67 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3.93 Prozent auf 405.34 USD), NVIDIA (+ 3.83 Prozent auf 220.05 USD), McDonalds (+ 2.19 Prozent auf 274.22 USD), Walt Disney (+ 2.07 Prozent auf 100.21 USD) und Caterpillar (+ 2.03 Prozent auf 894.32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-2.16 Prozent auf 144.81 USD), Chevron (-1.97 Prozent auf 186.65 USD), Amazon (-1.14 Prozent auf 274.27 USD), Microsoft (-0.75 Prozent auf 489.13 USD) und Visa (-0.62 Prozent auf 367.30 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’109’511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.333 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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