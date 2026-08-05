Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dow Jones-Marktbericht
|
05.08.2026 18:00:33
Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen
Der Dow Jones gewinnt am Mittwochmittag an Wert.
Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.79 Prozent auf 54’511.26 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.970 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53’641.21 Zählern und damit 0.822 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (54’085.88 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 54’266.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54’744.33 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3.32 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’298.25 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 44’111.74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.67 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3.93 Prozent auf 405.34 USD), NVIDIA (+ 3.83 Prozent auf 220.05 USD), McDonalds (+ 2.19 Prozent auf 274.22 USD), Walt Disney (+ 2.07 Prozent auf 100.21 USD) und Caterpillar (+ 2.03 Prozent auf 894.32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-2.16 Prozent auf 144.81 USD), Chevron (-1.97 Prozent auf 186.65 USD), Amazon (-1.14 Prozent auf 274.27 USD), Microsoft (-0.75 Prozent auf 489.13 USD) und Visa (-0.62 Prozent auf 367.30 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’109’511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.333 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
18:00
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16:00
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amazon am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53’971.75
|0.16%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.