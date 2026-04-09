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NYSE-Handel im Fokus 09.04.2026 18:00:58

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag im Plus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag im Plus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr 0.30 Prozent auf 48’055.45 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17.908 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1.94 Prozent tiefer bei 46’978.17 Punkten, nach 47’909.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47’690.27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’060.60 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 3.41 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47’740.80 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 49’504.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 40’608.45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.676 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4.65 Prozent auf 231.54 USD), Caterpillar (+ 1.80 Prozent auf 785.43 USD), Amgen (+ 1.58 Prozent auf 355.34 USD), Walmart (+ 1.13 Prozent auf 128.70 USD) und Travelers (+ 0.78 Prozent auf 303.94 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-4.14 Prozent auf 169.07 USD), IBM (-2.37 Prozent auf 236.00 USD), Microsoft (-1.36 Prozent auf 369.23 USD), Verizon (-1.26 Prozent auf 47.44 USD) und Visa (-0.96 Prozent auf 306.00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’262’849 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.711 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.79 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.87 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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