Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.14 Prozent aufwärts auf 52’305.09 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.285 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.131 Prozent auf 52’163.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’231.89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’338.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’055.14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’654.95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53’791.85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47’927.96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.11 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 3.98 Prozent auf 102.06 USD), NVIDIA (+ 3.88 Prozent auf 175.44 USD), Caterpillar (+ 3.30 Prozent auf 603.86 USD), Goldman Sachs (+ 2.12 Prozent auf 929.51 USD) und Salesforce (+ 1.99 Prozent auf 217.73 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Microsoft (-2.55 Prozent auf 519.58 USD), McDonalds (-2.32 Prozent auf 275.62 USD), Nike (-2.22 Prozent auf 37.81 USD), Amazon (-1.40 Prozent auf 267.07 USD) und UnitedHealth (-1.35 Prozent auf 399.67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’162’175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.569 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.94 erwartet. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch