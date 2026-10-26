Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen

Am Montag springt der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.98 Prozent auf 7’698.04 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 63.118 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.298 Prozent auf 7’646.42 Punkte an der Kurstafel, nach 7’623.68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’639.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’698.04 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der S&P 500 bei 7’743.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’411.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 6’791.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.24 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Comfort Systems USA (+ 7.64 Prozent auf 1’249.51 USD), Tesla (+ 6.05 Prozent auf 394.73 USD), Lumentum (+ 5.55 Prozent auf 798.11 USD), Bloom Energy (+ 5.25 Prozent auf 203.45 USD) und Dow (+ 5.15 Prozent auf 34.29 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Reddit (-4.93 Prozent auf 137.14 USD), PayPal (-3.05 Prozent auf 49.67 EUR), Omnicom Group (-2.93 Prozent auf 80.26 USD), Block (ex Square) (-2.63 Prozent auf 74.45 USD) und VF (-2.61 Prozent auf 16.81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 5’122’574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.537 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch