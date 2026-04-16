NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
16.04.2026 20:03:28
Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen
Der NASDAQ 100 verzeichnet heute Kursgewinne.
Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0.36 Prozent auf 26’298.70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.200 Prozent stärker bei 26’256.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’204.58 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26’113.65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26’400.52 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4.90 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’655.34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 25’529.26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 18’257.64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.33 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’400.52 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 9.20 Prozent auf 79.09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.88 Prozent auf 275.89 USD), Charter A (+ 5.82 Prozent auf 233.12 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.17 Prozent auf 215.80 USD) und Atlassian (+ 4.89 Prozent auf 69.23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-3.94 Prozent auf 1’423.45 USD), Intuitive Surgical (-2.82 Prozent auf 455.14 USD), Zoom Communications (-2.56 Prozent auf 86.75 USD), Biogen (-2.53 Prozent auf 175.98 USD) und Enphase Energy (-2.39 Prozent auf 31.41 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’776’109 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.045 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26’248.97
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI gibt schliesslich ab -- DAX endet im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün - Nikkei zog kräftig an
Der heimische Leitindex zeigte sich tiefer, während sich der DAX auf grünem Terrain bewegte. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag höher.