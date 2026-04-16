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NASDAQ-Handel im Fokus 16.04.2026 20:03:28

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 verzeichnet heute Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0.36 Prozent auf 26’298.70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.200 Prozent stärker bei 26’256.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’204.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26’113.65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26’400.52 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4.90 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’655.34 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 25’529.26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 18’257.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.33 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’400.52 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 9.20 Prozent auf 79.09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.88 Prozent auf 275.89 USD), Charter A (+ 5.82 Prozent auf 233.12 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.17 Prozent auf 215.80 USD) und Atlassian (+ 4.89 Prozent auf 69.23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-3.94 Prozent auf 1’423.45 USD), Intuitive Surgical (-2.82 Prozent auf 455.14 USD), Zoom Communications (-2.56 Prozent auf 86.75 USD), Biogen (-2.53 Prozent auf 175.98 USD) und Enphase Energy (-2.39 Prozent auf 31.41 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’776’109 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.045 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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