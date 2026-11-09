Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 2.21 Prozent auf 52’420.36 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.072 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.403 Prozent auf 51’078.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’285.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’643.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’438.83 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’654.95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 54’036.93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Dow Jones bei 46’987.10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 7.43 Prozent auf 594.79 USD), Cisco (+ 4.77 Prozent auf 98.33 USD), Honeywell Technologies (+ 4.54 Prozent auf 230.05 USD), Goldman Sachs (+ 4.19 Prozent auf 905.38 USD) und Johnson Johnson (+ 3.71 Prozent auf 282.43 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-4.94 Prozent auf 177.42 USD), Salesforce (-2.69 Prozent auf 216.43 USD), Travelers (-2.13 Prozent auf 394.31 USD), Chevron (-1.14 Prozent auf 210.51 USD) und Boeing (-0.06 Prozent auf 172.40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 64’452’139 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch