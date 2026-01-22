Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Blick 22.01.2026 22:33:53

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Dorel Industries
1.40 EUR 11.11%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.91 Prozent höher bei 23’436.02 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.930 Prozent höher bei 23’440.71 Punkten, nach 23’224.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’335.15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’503.16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.27 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’428.83 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 22’740.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20’009.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.862 Prozent aufwärts. Bei 23’813.30 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’916.83 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit LSI Industries (+ 14.08 Prozent auf 23.25 USD), Corcept Therapeutics (+ 13.74 Prozent auf 41.30 USD), Dorel Industries (+ 12.88 Prozent auf 1.70 USD), 3D Systems (+ 8.02 Prozent auf 2.83 USD) und ADTRAN (+ 8.00 Prozent auf 8.59 EUR). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Abbott Laboratories (-10.04 Prozent auf 108.61 USD), AXT (-9.40 Prozent auf 17.92 USD), Geospace Technologies (-7.60 Prozent auf 20.86 USD), Ultra Clean (-6.48 Prozent auf 44.14 USD) und Huntington Bancshares (-6.02 Prozent auf 17.64 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’400’869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

