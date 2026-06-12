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Index im Fokus 12.06.2026 22:33:40

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite zeigte am Abend eine positive Tendenz.

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Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.31 Prozent fester bei 25’888.84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.102 Prozent auf 25’783.36 Punkte an der Kurstafel, nach 25’809.66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26’010.31 Punkte, das Tagestief hingegen 25’599.94 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0.676 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Stand von 26’088.20 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 22’311.98 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 19’662.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11.42 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 10.01 Prozent auf 97.18 USD), Amkor Technology (+ 8.71 Prozent auf 82.78 USD), Veeco Instruments (+ 8.29 Prozent auf 77.48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7.82 Prozent auf 5.10 USD) und inTest (+ 7.76 Prozent auf 17.36 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil KLA-Tencor (-89.45 Prozent auf 254.54 USD), Americas Car-Mart (-22.30 Prozent auf 2.09 USD), Adobe (-6.76 Prozent auf 204.02 USD), Myriad Genetics (-6.48 Prozent auf 4.33 USD) und Elbit Systems (-6.48 Prozent auf 854.06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31’492’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.192 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.40 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.92 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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