Gute Stimmung in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.01 Prozent fester bei 33’453.31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10.231 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.061 Prozent auf 33’099.23 Punkte an der Kurstafel, nach 33’119.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 32’846.94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33’470.15 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.007 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’443.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33’922.26 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2022, den Wert von 29’926.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 0.956 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.75 Prozent auf 207.56 USD), Walt Disney (+ 2.67 Prozent auf 82.97 USD), Caterpillar (+ 2.32 Prozent auf 266.85 USD), Microsoft (+ 2.23 Prozent auf 326.48 USD) und Honeywell (+ 2.09 Prozent auf 183.79 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-3.60 Prozent auf 30.68 USD), Walmart (-2.71 Prozent auf 154.77 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.83 Prozent auf 21.78 USD), McDonalds (-1.40 Prozent auf 248.71 USD) und Chevron (-0.76 Prozent auf 162.65 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5’844’896 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.577 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.91 erwartet. Mit 7.14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

