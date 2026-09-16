Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’096 0.0%  DAX 25’559 0.6%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’271 0.6%  Gold 4’351 1.3%  Bitcoin 62’008 0.1%  Dollar 0.8192 0.1%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Suche...
Plus500 Depot

Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 16.09.2026 15:58:16

Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Aberdeen Group
2.80 EUR -1.48%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.43 Prozent höher bei 10’703.81 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.195 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’658.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’658.13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’735.34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’655.82 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.497 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 10’750.11 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 10’494.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’195.66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.56 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 10.35 Prozent auf 3.05 GBP), Persimmon (+ 5.28 Prozent auf 11.57 GBP), Babcock International (+ 3.31 Prozent auf 10.27 GBP), Fresnillo (+ 3.26 Prozent auf 29.44 GBP) und Antofagasta (+ 3.00 Prozent auf 36.06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-2.86 Prozent auf 45.56 EUR), Marks Spencer (-1.73 Prozent auf 3.69 GBP), StJamess Place (-1.66 Prozent auf 10.95 GBP), Entain (-1.46 Prozent auf 4.91 GBP) und Aberdeen Group (-1.41 Prozent auf 2.38 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 50’076’264 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.839 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aberdeen Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Aberdeen Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte
10:48 SMI zeigt Nehmerqualitäten
10:43 Cybersicherheit als unverzichtbarer Profiteur des KI-Zeitalters
09:52 Marktüberblick: Versorger gesucht – Banken schwächeln
09:00 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
07:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie getestet
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’604.05 15.87 SX7BOU
Short 14’727.07 13.95 SCB4UU
Short 15’270.34 8.94 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’868.66 16.09.2026 17:30:05
Long 13’297.20 19.45 SPBXAU
Long 13’013.74 13.95 SE2BZU
Long 12’463.84 8.97 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’696.38 0.36%