Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.43 Prozent höher bei 10’703.81 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.195 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’658.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’658.13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’735.34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’655.82 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.497 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 10’750.11 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 10’494.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’195.66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.56 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barratt Developments (+ 10.35 Prozent auf 3.05 GBP), Persimmon (+ 5.28 Prozent auf 11.57 GBP), Babcock International (+ 3.31 Prozent auf 10.27 GBP), Fresnillo (+ 3.26 Prozent auf 29.44 GBP) und Antofagasta (+ 3.00 Prozent auf 36.06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-2.86 Prozent auf 45.56 EUR), Marks Spencer (-1.73 Prozent auf 3.69 GBP), StJamess Place (-1.66 Prozent auf 10.95 GBP), Entain (-1.46 Prozent auf 4.91 GBP) und Aberdeen Group (-1.41 Prozent auf 2.38 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 50’076’264 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307.839 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch