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Kursverlauf 28.08.2026 15:58:17

Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

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Der FTSE 100 gönnt sich am Freitag eine Verschnaufpause.

Kingfisher
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Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.09 Prozent stärker bei 10’802.29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.249 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’792.46 Zählern und damit 0.001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’792.54 Punkte).

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’844.99 Punkte, das Tagestief hingegen 10’792.44 Zähler.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.130 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’871.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’425.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’216.82 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.55 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit SSE (+ 2.69 Prozent auf 24.45 GBP), Investec (+ 2.09 Prozent auf 6.59 GBP), Burberry (+ 1.82 Prozent auf 10.92 GBP), Melrose Industries (+ 1.77 Prozent auf 5.18 GBP) und Entain (+ 1.57 Prozent auf 5.19 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Airtel Africa (-2.47 Prozent auf 3.32 GBP), BAE Systems (-2.34 Prozent auf 20.43 GBP), Smith Nephew (-1.72 Prozent auf 10.54 GBP), Auto Trader Group (-1.60 Prozent auf 5.28 GBP) und Kingfisher (-1.45 Prozent auf 3.14 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 33’835’486 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 305.003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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