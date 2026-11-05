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FTSE 100-Entwicklung 05.11.2026 09:28:21

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Der FTSE 100 knüpft am Donnerstag an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag erhöht sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0.92 Prozent auf 10’929.05 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.232 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 10’829.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’829.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10’948.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’828.89 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1.86 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 10’497.94 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 10’888.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’777.08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.83 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Endeavour Mining (+ 5.53 Prozent auf 39.87 GBP), BT Group (+ 5.01 Prozent auf 2.43 GBP), Diageo (+ 4.63 Prozent auf 18.98 GBP), Fresnillo (+ 3.84 Prozent auf 25.42 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 3.84 Prozent auf 115.84 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-3.80 Prozent auf 19.13 GBP), Ithaca Energy (-2.71 Prozent auf 2.51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.84 Prozent auf 37.26 GBP), BP (-1.80 Prozent auf 5.61 GBP) und Auto Trader Group (-1.75 Prozent auf 5.61 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 5’333’100 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262.769 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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