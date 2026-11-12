Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0.25 Prozent fester bei 10’863.09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.265 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’835.74 Punkte an der Kurstafel, nach 10’835.47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’886.06 Punkte, das Tagestief hingegen 10’820.61 Zähler.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1.78 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 10’656.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’833.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’911.42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9.16 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 8.01 Prozent auf 11.81 GBP), 3i (+ 5.65 Prozent auf 27.10 GBP), Land Securities Group (+ 2.13 Prozent auf 6.96 GBP), Rolls-Royce (+ 2.01 Prozent auf 13.70 GBP) und United Utilities (+ 1.95 Prozent auf 15.70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Endeavour Mining (-8.46 Prozent auf 37.78 GBP), Babcock International (-4.29 Prozent auf 9.95 GBP), Intermediate Capital Group (-3.79 Prozent auf 18.80 GBP), Fresnillo (-2.98 Prozent auf 24.44 GBP) und Coca-Cola HBC (-2.82 Prozent auf 42.08 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 76’970’084 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275.099 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch