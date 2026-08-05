HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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05.08.2026 15:58:17
Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind
Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwoch.
Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.35 Prozent fester bei 10’917.11 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.233 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’879.00 Zählern und damit 0.003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’879.38 Punkte).
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’952.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10’836.86 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0.451 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 10’679.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’219.11 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’142.73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.71 Prozent aufwärts. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 5.27 Prozent auf 155.90 GBP), Coca-Cola HBC (+ 4.02 Prozent auf 50.20 GBP), Glencore (+ 3.72 Prozent auf 5.71 GBP), Endeavour Mining (+ 3.52 Prozent auf 37.64 GBP) und Rolls-Royce (+ 3.11 Prozent auf 15.77 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Prudential (-6.03 Prozent auf 10.29 GBP), HSBC (-4.54 Prozent auf 15.13 GBP), Entain (-1.86 Prozent auf 5.38 GBP), Smith Nephew (-1.83 Prozent auf 11.02 GBP) und Standard Chartered (-1.70 Prozent auf 22.10 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 30’052’839 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 320.106 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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