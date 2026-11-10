FTSE 100 998185 / GB0001383545
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10.11.2026 12:26:17
Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Plus
Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.
Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.45 Prozent höher bei 10’831.03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.243 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.009 Prozent auf 10’781.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’775.76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’868.51 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 10’552.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’862.50 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 9’787.15 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.84 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Bank of Georgia Group (+ 3.54 Prozent auf 137.50 GBP), Prudential (+ 3.01 Prozent auf 9.85 GBP), Rolls-Royce (+ 2.92 Prozent auf 13.59 GBP), Standard Chartered (+ 2.46 Prozent auf 22.10 GBP) und Computacenter (+ 2.31 Prozent auf 47.33 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.96 Prozent auf 36.29 GBP), BP (-1.62 Prozent auf 5.48 GBP), Endeavour Mining (-1.33 Prozent auf 42.27 GBP), Sage (-1.17 Prozent auf 11.44 GBP) und Glencore (-0.87 Prozent auf 5.11 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 22’325’254 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 267.550 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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