Gute Stimmung in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.18 Prozent stärker bei 8’422.49 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.532 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 8’407.44 Punkte an der Kurstafel, nach 8’407.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’407.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’434.45 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’663.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 8’502.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der FTSE 100 8’078.86 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.97 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8’908.82 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’544.83 Zähler.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Melrose Industries (+ 2.95 Prozent auf 4.26 GBP), Entain (+ 2.67 Prozent auf 5.84 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2.01 Prozent auf 79.36 GBP), Pershing Square (+ 1.86 Prozent auf 35.80 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.78 Prozent auf 9.05 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Unilever (-1.84 Prozent auf 47.03 GBP), Fresnillo (-1.20 Prozent auf 9.92 GBP), Rightmove (-1.18 Prozent auf 7.21 GBP), Diageo (-1.15 Prozent auf 20.72 GBP) und Severn Trent (-0.99 Prozent auf 26.93 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1’668’503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 188.321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die M&G-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch