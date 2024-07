Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.01 Prozent stärker bei 8’167.93 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.560 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’167.37 Punkten, nach 8’167.37 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8’112.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8’170.68 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.150 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8’281.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’040.38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7’678.59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.78 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell easyJet (+ 4.46 Prozent auf 4.47 GBP), Informa (+ 3.97 Prozent auf 8.81 GBP), Intertek (+ 3.13 Prozent auf 48.06 GBP), Fresnillo (+ 3.00 Prozent auf 6.18 GBP) und Anglo American (+ 2.66 Prozent auf 22.43 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Ocado Group (-5.44 Prozent auf 4.07 GBP), Rolls-Royce (-3.41 Prozent auf 4.44 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2.50 Prozent auf 8.56 GBP), 3i (-2.24 Prozent auf 30.02 GBP) und Intermediate Capital Group (-2.12 Prozent auf 21.20 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 45’984’379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 225.755 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch