Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.03 Prozent fester bei 3’977.87 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561.254 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.320 Prozent auf 3’989.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’976.62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’989.40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’977.36 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0.124 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’966.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’548.66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 3.40 Prozent auf 140.00 EUR), AIXTRON SE (+ 2.52 Prozent auf 34.11 EUR), JENOPTIK (+ 2.24 Prozent auf 38.34 EUR), Siltronic (+ 2.13 Prozent auf 69.45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.02 Prozent auf 65.55 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-1.02 Prozent auf 27.10 EUR), SMA Solar (-0.98 Prozent auf 55.30 EUR), SAP SE (-0.98 Prozent auf 185.24 EUR), IONOS (-0.93 Prozent auf 34.16 EUR) und QIAGEN (-0.70 Prozent auf 36.92 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 220’746 Aktien gehandelt. Mit 214.981 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch