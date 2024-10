Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün

Am Freitag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0.11 Prozent fester bei 3’417.52 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566.738 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.118 Prozent auf 3’417.90 Punkte an der Kurstafel, nach 3’413.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’424.17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’416.95 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0.170 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der TecDAX 3’298.90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’301.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2’841.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2.80 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’125.18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2.46 Prozent auf 15.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.78 Prozent auf 28.25 EUR), SAP SE (+ 0.73 Prozent auf 220.65 EUR), Eckert Ziegler (+ 0.60 Prozent auf 43.78 EUR) und freenet (+ 0.29 Prozent auf 27.84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-1.13 Prozent auf 61.20 EUR), Siltronic (-1.00 Prozent auf 59.35 EUR), PNE (-0.83 Prozent auf 11.90 EUR), AIXTRON SE (-0.71 Prozent auf 14.64 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0.70 Prozent auf 56.90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 504’282 Aktien gehandelt. Mit 251.402 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die CompuGroup Medical SE-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch