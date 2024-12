Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der TecDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.14 Prozent auf 3’507.44 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 592.382 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.179 Prozent höher bei 3’474.07 Punkten, nach 3’467.86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’512.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’470.66 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2.55 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3’315.08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.09.2024, wurde der TecDAX mit 3’283.48 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.12.2023, bei 3’186.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’512.61 Punkten. Bei 3’125.18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 6.93 Prozent auf 50.90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6.69 Prozent auf 63.80 EUR), SMA Solar (+ 6.02 Prozent auf 13.39 EUR), SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 241.70 EUR) und Energiekontor (+ 3.71 Prozent auf 41.90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-9.17 Prozent auf 15.35 EUR), Nagarro SE (-2.64 Prozent auf 90.25 EUR), Nordex (-1.31 Prozent auf 11.26 EUR), Deutsche Telekom (-0.75 Prozent auf 30.33 EUR) und PNE (-0.36 Prozent auf 10.92 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’187’285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 265.659 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch