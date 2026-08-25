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TecDAX-Entwicklung 25.08.2026 12:26:12

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester

Der TecDAX verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Elmos Semiconductor
127.78 CHF 2.32%
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Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.42 Prozent auf 4’066.36 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 572.169 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.186 Prozent auf 4’056.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’049.23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’066.85 Punkte, das Tagestief hingegen 4’045.54 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’769.97 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der TecDAX mit 4’096.49 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’768.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.20 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 4.11 Prozent auf 29.86 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 55.78 EUR), JENOPTIK (+ 2.93 Prozent auf 39.34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.82 Prozent auf 71.00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.56 Prozent auf 136.40 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 39.91 EUR), SAP SE (-0.76 Prozent auf 185.78 EUR), Nemetschek SE (-0.23 Prozent auf 65.85 EUR), QIAGEN (-0.21 Prozent auf 36.33 EUR) und TeamViewer (-0.08 Prozent auf 6.64 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 698’508 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 217.128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.64 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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