Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.48 Prozent höher bei 3’431.71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 557.538 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.577 Prozent stärker bei 3’435.01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’415.31 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3’439.85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’417.35 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’313.57 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, bei 3’384.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der TecDAX bei 2’947.25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3.22 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’490.44 Punkten. Bei 3’125.18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3.27 Prozent auf 15.32 EUR), TeamViewer (+ 2.94 Prozent auf 12.09 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1.74 Prozent auf 70.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.46 Prozent auf 27.88 EUR) und ATOSS Software (+ 1.34 Prozent auf 136.40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-13.44 Prozent auf 80.15 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5.55 Prozent auf 62.10 EUR), SMA Solar (-2.03 Prozent auf 15.91 EUR), CANCOM SE (-0.60 Prozent auf 26.32 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0.52 Prozent auf 13.38 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’067’112 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 243.332 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

